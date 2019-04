Borsa di Tokyo chiude ancora in rialzo dopo buone indicazioni Cina

Valeria Panigada 17 aprile 2019 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta di guadagni per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato con un progresso dello 0,25% a 22.277,97 punti, dopo aver toccato nel corso della seduta il livello più alto degli ultimi quattro mesi, mentre il Topix ha incassato un guadagno dello 0,26% fermandosi a 1.630,68 punti. Dal fronte macro è giunto il dato sulla bilancia commerciale del Giappone, che ha mostrato a marzo un miglioramento, nonostante le esportazioni siano scese per il quarto mese consecutivo. Bene anche la produzione industriale nipponica che a febbraio è tornata a salire anche se meno del previsto.A sostenere gli scambi sono state le buone indicazioni giunte dalla Cina. Il paese del Dragone è cresciuto a un ritmo stabile nel primo trimestre dell'anno (Pil +6,4% su base annua), battendo le attese degli analisti che anticipavano un rallentamento del Prodotto interno lordo al livello più basso degli ultimi 27 anni, mentre la produzione industriale è balzata in avanti in maniera inaspettata e le vendite al dettaglio hanno confermato un aumento dei consumi interni, rassicurando gli operatori sullo stato di salute della seconda economia mondiale. In questo quadro, i listini asiatici hanno imboccato la via dei rialzi questa mattina.In questo quadro i listini asiatici si sono mossi per la maggior parte in territorio positivo, anche se le incertezze sul fronte commerciale Usa-Cina hanno frenato le piazze di Shanghai e Hong Kong che si muovono intorno alla parità.