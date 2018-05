Borsa di Tokyo chiude ancora in calo su sell-off globale

Valeria Panigada 30 maggio 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo si piega al sell-off globale e chiude in calo, sui minimi delle ultime sei settimane. L'indice Nikkei ha terminato la seduta odierna in ribasso dell'1,52% a 22.018,52 punti e il Topix ha lasciato sul parterre l'1,46% finendo a 1.736,13 punti. Tra i titoli, i bancari e gli assicurativi sono stati quelli più colpiti dalle vendite. Male anche gli esportatori come Toyota (-1,94%), Nissan (-2,12%) e Hitachi (-2,43%) sulle rinnovate tensioni commerciali, dopo che l'amministrazione Trump non sembra intenzionata a fare dietrofront sulla questione dei dazi con la Cina in vista del terzo round di negoziati, previsti nel fine settimana.