Borsa di Tokyo ancora negativa, Nikkei torna sui minimi da aprile

Valeria Panigada 5 luglio 2018 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta negativa per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha chiuso oggi con un ribasso dello 0,78% a 21.546,99 punti, sui minimi da inizio aprile, mentre il Topix ha ceduto l'1,01% finendo a 1.676,2 punti. A pesare sugli scambi le tensioni commerciali in vista di domani, quando potrebbero scattare nuove tariffe americane sui prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari.