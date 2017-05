Borsa di Tokyo ancora chiusa, gli scambi riprenderanno venerdì

Valeria Panigada 4 maggio 2017 - 07:49

Anche oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività. Oggi in Giappone si celebra il Greenery Day (Festa del Verde). Le festività, iniziate ieri in quella che è conosciuta come la Golden Week (la settimana d'oro), proseguiranno anche domani. Gli scambi riprenderanno regolarmente lunedì.