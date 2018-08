Borsa Tokyo strappa segno più

Daniela La Cava 23 agosto 2018 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo archivia la seduta odierna in territorio positivo. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,22% a quota 22.410,82 punti. Dal fronte macro da segnalare la lettura preliminare dell'indice Pmi manifatturiero nipponico in lieve rialzo a 52,5 punti ad agosto dai 52,3 punti precedenti. La lettura finale del Superindice di giugno segnala, invece, un indebolimento del dato a 104,7 punti, rispetto ai 105,2 punti della lettura preliminare.