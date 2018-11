Borsa Tokyo positiva, Asia contrastata in attesa meeting Trump-Jinping a G20 Argentina

Laura Naka Antonelli 30 novembre 2018 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,40%, a 22.351,06 punti. Tra gli altri indici azionari dell'area Asia-Pacifico si segnala il lieve rialzo della borsa di Shanghai +0,20% e di Hong Kong +0,33%, in vista dell'attesissimo incontro tra il presidente americano Donald Trump e la controparte cinese Xi Jinping, in occasione del G20 di Buenos Aires, in Argentina.I mercati sperano che l'incontro riuscirà a smorzare i timori sul rischio di una escalation della guerra commerciale.Molto male Sidney -1,58%, con tutti i settori in rosso, soprattutto quello finanziario, sulla scia delle perdite di Wall Street. Seoul in flessione dello 0,89%.