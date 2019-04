Borsa Tokyo positiva: +1,37% per il Nikkei, segnali positivi su trattative commercio Cina-Usa

Daniela La Cava 15 aprile 2019 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana per le principali Borse asiatiche è stata condizionata dai positivi segnali arrivati dal fronte delle trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti. Anche la Piazza giapponese è salita sull'onda di questo ottimismo, con l'indice Nikkei che ha archiviato la giornata a quota 22.169,11 (+1,37%). A far bene sperare sono in particolare le parole del segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, che nel fine settimana ha dichiarato che Stati Uniti e Cina sono vicini a un accordo sul commercio.