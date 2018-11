Borsa Tokyo plaude a vittoria World Expo da Osaka. Cina giù, Sidney peggio con titoli energetici

Laura Naka Antonelli 26 novembre 2018 - 07:22

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,76% a 21.812 punti, grazie soprattutto ai guadagni dei titoli del settore costruzione, che sono saliti dopo la notizia della vittoria, da parte della città di Osaka, della gara per ospitare il World Expo del 2025.Sentiment positivo anche a Hong Kong, che segna un rialzo dell'1,5%, mentre Shanghai è lievemente sotto pressione con -0,10%. Giù anche Sidney -0,78%, che ha scontato la flessione dei titoli energetici e industriali, con Rio Tinto e Fortescue Metals Group in calo tra -3,3% e -3,9%. Seoul +1,14%.Shanghai paga la cautela degli investitori in vista dell'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente Usa Donald Trump, in occasione dei lavori del G20 che si terranno il prossimo fine settimana a Buenos Aires, Argentina.La speranza è che passi in avanti vengano fatti per smorzare l'escalation della guerra commerciale.