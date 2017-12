Borsa Tokyo: indice Nikkei piatto, poco mossi anche altri indici in Asia. Pesa fattore Apple

Laura Naka Antonelli 27 dicembre 2017 - 07:09

MILANO (Finanza.com)

Sessione praticamente invariata per l'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, che ha chiuso in progresso dello 0,08% a 22.911,21 punti.Piatte anche Sidney e Hong Kong (+0,05%), mentre Shanghai sta cedendo lo 0,38%. Seoul ha chiuso in progresso dello 0,27%.Gli indici hanno scontato la decisione di diversi analisti di tagliare l'outlook sulle consegne dell'iPhone X da parte di Apple.La notizia ha messo sotto pressione i titoli delle aziende fornitrici del colosso, anche se alcuni di essi avevano scontato la notizia già all'inizio della settimana, e hanno recuperato terreno.