Borsa Tokyo, indice Nikkei 225 balza +1% al record dal 1991

Laura Naka Antonelli 16 gennaio 2018 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dell'1%, a 23.951,81 punti.Bene anche altri listini azionari dell'Asia-Pacifico, come Hong Kong +1% circa, Seoul +0,76%, mentre Shanghai è in lieve rialzo con +0,12%.Sotto pressione invece Sidney, -0,47%.Il forte balzo dell'azionario giapponese ha portato il Nikkei 225 a testare il record dal novembre del 1991.