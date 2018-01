Borsa Tokyo: indice Nikkei +0,89% dopo aver superato quota 23.000 per prima volta dal '92

Laura Naka Antonelli 5 gennaio 2018 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Prosegue l'ondata positiva sull'azionario globale. L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,89%, a 23.714,53 punti, dopo aver superato la soglia dei 23.000 alla vigilia, per la prima volta dal 1992.A parte Seoul, che ha chiuso a +1,14% e Sidney con +0,74%, il trend degli altri principali listini asiatici è stato in alcuni casi debole. Hong Kong -0,04%, Shanghai +0,14%.