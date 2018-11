Borsa Tokyo: indice Nikkei +0,65%. Shanghai cauta in attesa di incontro Xi Jinping-Trump

Laura Naka Antonelli 22 novembre 2018 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,65% a 21.646,55 punti. Sui listini azionari cinesi prevale invece la cautela, in attesa di capire come andrà l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump nel meeting del G20 che si terrà a Buenos Aires, dal 30 novembre al 1° dicembre, per evitare l'escalation della guerra commerciale tra Cina e Usa. Hong Kong +0,13%, Shanghai -0,14%, Seoul -0,33%, Sidney eccezione positiva con +0,86%.