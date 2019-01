Borsa Tokyo in rialzo +0,82%. Azionario Asia contrastato, guarda a trattative commercio Usa-Cina

Laura Naka Antonelli 8 gennaio 2019 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,82% a 20.204,04 punti. Azionario asiatico misto, con la borsa di Shanghai in calo dello 0,34% in attesa delle notizie sulle trattative commerciali tra Usa e Cina, in occasione del vertice vice ministeriale iniziato ieri e continuato nella giornata di oggi. Hong Kong -0,15%, Seoul -0,50%, Sidney +0,69%.