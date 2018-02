Borsa Tokyo in rialzo +0,72%. Buy a Seoul su Samsung, Posco e Hyundai Heavy Industries

Laura Naka Antonelli 23 febbraio 2018 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,72%, a 21.892,78 punti. Performance nel complesso positiva per l'azionario asiatico, sollevato dalla chiusura al rialzo di Wall Street. Acquisti soprattutto alla borsa di Seoul, dove l'indice Kospi è salito dell'1,28%, sulla scia dei guadagni dei titoli tecnologici come Samsung Electronics e SK Hynix. Bene nel settore manifatturiero anche il colosso dell'acciaio Posco e Hyundai Heavy Industries, operativo nel settore della cantieristica navale.Hong Kong sale di oltre +1%, Sidney fa +0,82%, Shanghai avanza al momento dello 0,44%.