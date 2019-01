Borsa Tokyo in calo -0,60%, azionario Asia nervoso in attesa visita vicepremier Cina in Usa

Laura Naka Antonelli 28 gennaio 2019 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in calo dello 0,60% a 20.649 punti. Azionario Asia Pacifico orfano della borsa di Sidney, che è rimasta chiusa, oggi, per festività.Le notizie provenienti dal fronte delle trattative Usa-Cina rimangono market mover del mercato: questa settimana è prevista la visita a Washington di una delegazione cinese guidata dal vicepremier cinese Liu He per un nuovo round di negoziati.Reuters ha riportato le dichiarazioni del segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, secondo cui Usa e Cina starebbero "facendo molti progressi". Poco prima, tuttavia, il segretario al Commercio Usa Wilbur Ross aveva detto alla Cnbc che c'è davvero molta strada da fare affinché gli Usa riescano a trovare un accordo commerciale con Pechino.Borsa Shanghai sotto pressione con un calo dello 0,40% circa, Hong Kong -0,36%, Seoul -0,14%.