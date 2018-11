Borsa Tokyo in calo -0,57%. Focus su tensioni commerciali Usa e Brexit

Laura Naka Antonelli 16 novembre 2018 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,57%, a 21.680,34 punti. Occhio alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, dopo che l'ambasciatore Usa in Giappone, William Hagerty, ha affermato che il paese dovrebbe ridurre le esportazioni delle sue auto negli Stati Uniti.Hagerty ha sottolineato anche che il Giappone dovrebbe incrementare la sua produzione in America, e importare maggiori quantità di macchine e di carne bovina Usa.In generale, a dominare le contrattazioni asiatiche, è stata la cautela, complice l'incertezza sul governo di Theresa May seguita alla dimissione di diversi ministri, contrari all'accordo sulla Brexit proposto dal primo ministro.Sidney piatta con -0,09%; Shanghai in rialzo dello 0,93%, Hong Kong +0,13%, Seoul +0,20%.