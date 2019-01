Borsa Tokyo in calo -0,20%, azionario Asia Pacifico cauto per Brexit e Cina

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2019 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,20%, a 20.402,27 punti. Gli altri indici azionari dell'area Asia Pacifico sono in lieve rialzo, dopo le ultime notizie provenienti dal Regno Unito, relative alla Brexit, che hanno visto la premier Theresa May superare il test della mozione di sfiducia presentata contro il suo governo dal leader laburista Jeremy Corbyn.Sullo sfondo, permangono i timori sul rallentamento dell'economia cinese. Shanghai +0,19%, Hong Kong +0,16%, Sidney +0,26%, Seoul +0,10%.