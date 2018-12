Borsa Tokyo e Sidney oltre -2% dopo bilancia commerciale Cina. Futures Dow Jones -150

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2018 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in ribasso del 2,12% a 21.219,50 punti. Azionario asiatico sotto forte pressione, dopo la pubblicazione dei dati relativi alla bilancia commerciale cinese di novembre.I dati hanno messo in evidenza che le esportazioni sono salite su base annua del 5,4%, rispetto al +10% atteso dagli analisti e al minimo dalla contrazione del 3% di marzo.Hong Kong -1,42%, Sidney -2,27%, Shanghai -0,86%, Seoul -1,33%.Occhio al trend dei futures sugli indici azionari Usa, con quelli sul Dow Jones che indicano un'apertura del listino in calo di 150 punti, per timore - timore scontato anche in Asia e a livello globale - di una nuova escalation delle tensioni Usa-Cina, dopo l'arresto in Canada del CFO di Huawei Meng Wanzhou, avvenuto la scorsa settimana, su ordine delle autorità americane.