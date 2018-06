Borsa Tokyo, chiusura in rialzo: +0,5% per il Nikkei

Daniela La Cava 15 giugno 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana si chiude in rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,5% a 22.851,75 punti. Il trittico di riunioni delle banche centrali si chiuso stamattina con la Bank of Japan che ha confermato la politica monetaria ma ha fornito un outlook pi debole sull'inflazione: fattore che lascia presagire che l'istituto guidato da Haruhiko Kuroda continuer ad adottare una politica monetaria ultra accomodante per molto tempo ancora. Come da attese, la BoJ ha mantenuto invariato il target dei tassi di interesse a breve termine a -0,1%, confermando l'impegno a garantire che i tassi sui bond governativi a 10 anni oscillino attorno allo zero per cento.Sui mercati asiatici si guarda all'annuncio di Donald Trump sull'imposizione di nuovi dazi doganali contro la Cina.