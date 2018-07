Borsa Tokyo, chiusura in calo

Daniela La Cava 19 luglio 2018 - 08:51

La Borsa di Tokyo archivia la giornata di Borsa in calo, dopo quattro sedute consecutive con segno positivo. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni a quota 22.764,68 punti, mostrando una flessione dello 0,13 per cento. Dal fronte macro è arrivato l'aggiornamento sulla bilancia commerciale che ha evidenziato a giugno un surplus di 721,4 miliardi di yen. Il mercato si attendeva un surplus di 531,2 miliardi. Le esportazioni sono salite del 6,7% (consensus +7%), mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 2,5% contro una previsione pari a +5,3 per cento.