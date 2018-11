Borsa Tokyo chiusa, Shanghai -2%, Shenzhen -3,5%: Trump lancia guerra contro Huawei

Laura Naka Antonelli 23 novembre 2018 - 07:28

I timori per l'escalation della guerra commerciale Usa-Cina zavorrano la borsa di Shanghai e gli altri principali indici azionari cinesi. Shanghai capitola di oltre -2%, mentre lo Shenzhen Composite cede fino a -3,5%. In attesa dell'incontro che si terrà tra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump in occasione della riunione del G20 di Buenos Aires della prossima settimana, da Washington è arrivato un nuovo schiaffo commerciale contro Pechino.Stando a quanto riporta il Wall Street Journal citando "fonti vicine al dossier", i funzionari dell'amministrazione Trump avrebbero avvertito gli alleati, in particolare Germania, Italia e Giappone, ma anche altri, sui rischi di sicurezza legati all'utilizzo di prodotti elettronici cinesi. Nello specifico, Trump avrebbe avvertito gli alleati di non usare i prodotti Huawei.Azionario asiatico negativo, in una giornata in cui la borsa di Tokyo è rimasta chiusa. Hong Kong -0,65%, Seoul -0,82%. Eccezione positiva Sidney, con un rialzo dello 0,44%.