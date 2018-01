Borsa Tokyo chiusa. Hong Kong inaugura il 2018 con balzo +1,8%. Record per dollaro Taiwan e Singapore

Laura Naka Antonelli 2 gennaio 2018 - 06:55

Le borse asiatiche inaugurano il nuovo anno all'insegna degli acquisti, accompagnate anche dal rialzo di diverse valute dell'area.Focus soprattutto sul trend della borsa di Hong Kong, che schizza al rialzo dell'1,8%. Sidney è invece ferma, con una variazione -0,06%. Shanghai sale al momento di oltre un punto percentuale. Seoul +0,45%. Chiusi per festività i mercati azionari di Giappone, Nuova Zelanda e Thailandia.Sul mercato del forex, si mette in evidenza il balzo del dollaro taiwanese, che ha segnato il rialzo più forte su base percentuale, salendo dello 0,8% nei confronti del dollaro Usa, al record in oltre quattro anni.Balzo nei confronti del dollaro Usa anche del dollaro singaporegno, avanzato dello 0,3% al massimo dal giugno del 2016.