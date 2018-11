Borsa Tokyo chiude piatta, rialzi per Shanghai e Sidney. Permane cautela investitori

Laura Naka Antonelli 12 novembre 2018 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni piatto, in rialzo di appena +0,09% a 22.269,88 punti.Sessione comunque in recupero nel corso della giornata, rispetto ai minimi intraday, in generale, per l'azionario dell'Asia-Pacifico: gli investitori, tuttavia, rimangono sull'attenti, guardando ai rischi globali che includono la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, l'outlook più debole sulla crescita e i prezzi del petrolio.Hong Kong +0,18%, Shanghai +0,89%, Seoul -0,51%, Sidney +0,33%.