Borsa Tokyo chiude negativa, sconta calo futures Wall Street per risultati elezioni midterm

Laura Naka Antonelli 7 novembre 2018 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in ribasso dello 0,28% at 22.085,80 punti, sulla scia del rallentamento dei futures sugli indici azionari Usa che, nel momento in cui è diventata chiara la vittoria dei democratici alla Camera nelle elezioni midterm del Congresso Usa, hanno puntato verso il basso.E' possibile che gli investitori scontino il clima di maggiore incertezza politica che si verrà a creare con il Congresso spaccato a metà, con i democratici che hanno riconquistato la Camera e il Senato che rimane ai repubblicani.Shanghai -0,63%, Hong Kong -0,53%, Seoul -0,51% mentre Sidney è un'eccezione positica, con un rialzo 0,37%.