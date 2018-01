Borsa Tokyo chiude invariata, vendite su Shanghai e Hong Kong

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2018 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione praticamente piatto, scendendo dello 0,01% a 23.629,34 punti.Sotto pressione in Asia soprattutto i mercati cinesi, con lo Shanghai Composite in flessione dello 0,70% circa e Hong Kong giù di mezzo punto percentuale circa.In generale, l'indice di riferimento dell'Asia-Pacifico MSCI Asia Pacific Index risulta poco mosso, con i titoli del settore energetico in rialzo e quelli consumer staples (meno sensibili al ciclo economico) che sono venduti.