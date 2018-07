Borsa Tokyo chiude in rosso: -1,33% per il Nikkei

Daniela La Cava 23 luglio 2018 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in rosso per la Borsa di Tokyo che chiude la prima seduta della settimana in ribasso di oltre l'1%. L'indice Nikkei ha terminato la giornata a quota 22.396,99 punti, mostrando una flessione dell'1,33%. A pesare sul listino nipponico il rafforzamento dello yen sul dollaro (in questo momento il cambio USD/JPY scambia in area 110,98 in calo dello 0,43%).