Borsa Tokyo chiude in rialzo nonostante esito elezioni Uk

Daniela La Cava 9 giugno 2017 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

La Borsa Tokyo chiude l'ultima seduta della settimana in rialzo. L'indice Nikkei è tornato sopra la soglia dei 20mila punti ed ha archiviato la giornata in crescita dello 0,52% a 20.013,26 punti, nonostante l'esito delle elezioni nel Regno Unito che hanno visto Theresa May vincere ma non conquistare la maggioranza assoluta.