Borsa Tokyo chiude in rialzo +1,19%, positivo azionario in Asia

Laura Naka Antonelli 26 febbraio 2018 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dell'1,19% at 22.153,63 punti. Azionario asiatico in generale rialzo, dopo la chiusura positiva di Wall Street, lo scorso venerdì. Shanghai incassa un guadagno superiore a +1%; Hong Kong +0,77%, Sidney +0,71%, Seoul +0,18%