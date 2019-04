Borsa Tokyo chiude in rialzo: +0,73% per il Nikkei

Daniela La Cava 12 aprile 2019 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in crescita dello 0,73% a 21.870,56 punti, nonostante la chiusura all'insegna della debolezza per Wall Street.