Borsa Tokyo chiude in moderato rialzo: +0,25% per il Nikkei

Daniela La Cava 5 luglio 2017 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Tokyo nonostante le tensioni geopolitiche. Senza la guida di Wall Street, chiusa ieri per le festività del giorno dell'indipendenza, l'indice Nikkei ha archiviato la seduta infrasettimanale in rialzo dello 0,25% a 20.081,63 punti. Tra gli spunti macro di giornata per il Giappone, l'aggiornamento dell'indice Pmi servizi, che misura il sentiment dei direttori di acquisto delle aziende del settore terziario, che si è attestato a giugno a 53,3 punti, in leggero rialzo rispetto ai 53 punti di maggio.