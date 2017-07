Borsa Tokyo chiude in lieve calo

Daniela La Cava 21 luglio 2017 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in leggera flessione dello 0,22% a quota 20.099,75 punti. A pesare sui listini nipponici il rafforzamento dello yen sul dollaro.