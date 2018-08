Borsa Tokyo chiude in leggero rialzo

Daniela La Cava 3 agosto 2018 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha archviato la seduta a 22.525,18 punti, registrando un +0,06 per cento. A livello macro, il Pmi servizi di luglio ha mostrato una lieve flessione, attestandosi a 51,3 punti dai 51,4 punti della passata rilevazione.