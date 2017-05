Borsa Tokyo chiude in leggero calo: indice Nikkei cede lo 0,14%

Daniela La Cava 31 maggio 2017 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

La Piazza finanziaria giapponese archivia la seduta in leggero ribasso. A Tokyo, la giornata è terminata con l'indice Nikkei che ha perso lo 0,14% a 19.650,57 punti e il Topix che ha registrato una flessione dello 0,27% a 1.568,37 punti. Per il fronte macro in primo piano le indicazioni arrivate dall'industria giapponese. Nel mese di aprile la produzione industriale ha registrato una crescita del 4% rispetto a marzo (quando era scesa dell'1,9%) e un +5,7% rispetto ad aprile 2016. L'aumento è però inferiore alle stime degli analisti che si aspettavano un +4,2% mensile e +6,1% su base annua.