Borsa Tokyo chiude in calo per la prima volta nel 2018 dopo aver riagguantato quota 23.000

Laura Naka Antonelli 10 gennaio 2018 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso per la prima volta nel 2018 da quando ha riagguantato, la scorsa settimana, la soglia dei 23.000 punti.Il listino ha ceduto lo 0,26% a 23.788,20 punti. A mettere sotto pressione l'azionario sono state in particolare le perdite dei titoli tecnologici e consumer staples.Giù anche Shanghai -0,22%, Sidney -0,64%, Seoul -0,46%, mentre Hong Kong è positiva con +0,29%-.