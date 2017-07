Borsa Tokyo chiude in calo. Brilla Toshiba (+19%)

Daniela La Cava 18 luglio 2017 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in calo per la Borsa giapponese che ha ripreso oggi le contrattazioni dopo la chiusura per la festività del "Marine day". A Tokyo, l'indice Nikkei ha archiviato la giornata sotto quota 20mila punti, fermando le lancette a quota 19.999,91 punti (-0,59%). A livello societario, brilla il titolo Toshiba che ha guadagnato circa il 19% in scia alla notizia che Greenlight Capital, hedge fund guidato da David Einhorn, ha annunciato nei giorni scorsi la sua decisione di aumentare la sua partecipazione nella società nipponica.