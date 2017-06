Borsa Tokyo chiude in calo: -0,38% per il Nikkei

Daniela La Cava 8 giugno 2017 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo archivia la seduta in territorio negativo, con l'indice Nikkei che chiude sotto quota 20 mila punti. Il listino nipponico ha terminato le contrattazioni fermando le lancette a 19.909,26 punti, mostrando una flessione dello 0,38 per cento.

A deprimere l'umore le indicazioni arrivate dal Prodotto interno lordo (Pil) del primo trimestre che ha deluso le attese del mercato. In particolare, nella lettura finale il Pil del Giappone ha mostrato una crescita annualizzata dell'1%, in rallentamento rispetto al +2,2% della passata lettura. Il mercato si attendeva una crescita del 2,4% t/t.