Borsa Tokyo chiude in calo

Daniela La Cava 28 giugno 2017 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in flessione per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha archiviato la seduta a quota 20.130,41 punti, mostrando una flessione dello 0,47% in scia alla debole performance di Wall Street, e in particolare del Nasdaq. Su quest'ultimo ha pesato l’andamento del titolo Google dopo la multa da oltre 2,4 miliardi di euro comminata ieri dalle autorità Ue.