Borsa Tokyo chiude in calo

Daniela La Cava 21 giugno 2017 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

La Borsa giapponese chiude la seduta in flessione, complice la debole chiusura di Wall Street. A Tokyo l'indice Nikkei ha terminato la seduta in calo dello 0,45% a 20.138,79 punti. Tra poco è previsto l'intervento del governatore della Bank of Japan Kuroda a Tokyo.