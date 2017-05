Borsa Tokyo chiude in calo

Daniela La Cava 17 maggio 2017 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo chiude la seduta odierna in territorio negativo. L'indice Nikkei ha archiviato la giornata con un ribasso dello 0,53% a quota 19814,88 punti in scia al rafforzamento dello yen.



Dal fronte macro in primo piano il dato sulla produzione industriale che ha mostrato, secondo la lettura finale di marzo, un calo dell'1,9% rispetto a febbraio e un aumento del 3,5% rispetto a marzo 2016. Dati che migliorano rispetto alla passata rilevazione che aveva indicato un calo mensile maggiore (-2,1%) e un aumento annuo più contenuto a +3,3 per cento. Domani si attende il dato relativo al Pil annualizzato del primo trimestre.