Borsa Tokyo chiude con +0,96%. Azionario Asia positivo, attesa per voto su Brexit

Laura Naka Antonelli 15 gennaio 2019 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo dello 0,96% a 20.555,29 punti. Grande attesa per il voto del Parlamento britannico sull'accordo sulla Brexit siglato tra la premier UK Theresa May e l'Unione europea. Secondo le previsioni, l'accordo sarà bocciato dai parlamentari del Regno Unito, inaugurando un nuovo caos politico nel paese. Shanghai +1,08%, Hong Kong +1,78%, Sidney +0,71%, Seoul +1,52%.