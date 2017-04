Borsa Tokyo chiude ancora in rialzo

Daniela La Cava 26 aprile 2017 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo continua a percorrere la strada rialzista e chiude la seduta odierna con guadagni superiori all'1 per cento. A distanza di qualche giorno dall'esito del primo turno delle elezioni in Francia, con Emmanuel Macron e Marine Le Pen che si sfideranno domenica 7 maggio, sui mercati non sembra ancora essersi esaurito l'ottimismo. E in questo clima "risk on", l'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni a 19289,43 punti, mostrando una crescita dell'1,1 per cento.