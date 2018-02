Borsa Tokyo cede oltre -1%, Shanghai riapre dopo Capodanno Lunare e balza +2%

Laura Naka Antonelli 22 febbraio 2018 - 07:15

MILANO (Finanza.com)

Il Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in ribasso dell'1,07% at 21.736,44, sulla scia dei cali di Wall Street scattati dopo la pubblicazione delle minute della Fed. Balzo dell'indice Shanghai Composite, che sta volando di oltre +2% dopo la riapertura dei mercati in Cina dopo la pausa delle festività del Capodanno lunare. Hong Kong è in calo dello 0,80%, Sidney è salita dello 0,12%, Seoul ha ceduto lo 0,54%.