Borsa Tokyo balza +1,79% con resto dell'Asia. Si smorzano timori su guerra commerciale contro Trump

Laura Naka Antonelli 6 marzo 2018 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

Azionario asiatico in rialzo, con il Nikkei 225 della borsa di Tokyo che balza dell'1,79%, a 21.417,76 punti.Sull'azionario si smorzano i timori di una guerra commerciale con gli Stati Uniti, dopo l'annuncio dell'imposizione di dazi doganali da parte del presidente Donald Trump. La proposta di dazi ha trovato una forte opposizione nello Speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan, che ha detto di essere "estremamente preoccupato" per il piano di Trump.Sebbene abbia indicato la ferma intenzione di proseguire nella strada delle tariffe, Trump ha mostrato qualche segnale di apertura alla possibilità di trattare con i partner commerciali Canada e Messico, nel caso in cui venisse raggiunto un accordo Nafta "nuovo e giusto".Tra gli altri indici azionari, Hong Kong +1,76%, Sidney +1,14%, Shanghai +0,67%, Seoul +1,48%.Acquisti in generale sui titoli delle società esportatrici, che hanno beneficiato del rafforzamento del dollaro, anche se ora il biglietto verde è ingessato nei confronti dello yen a JPY 106,20.