Borsa Tokyo: Nikkei in rialzo di oltre +1%. Softbank paga timori impatto caso Khashoggi

Laura Naka Antonelli 6 novembre 2018 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dell'1,14%, a 22.147,75 punti. Tra i titoli, occhio a quello della conglomerata Softbank che, dopo aver riportato guadagni successivamente alla pubblicazione di un bilancio che ha messo in evidenza un forte balzo degli utili nel secondo trimestre, ha virato in rosso, cedendo più del 2,5%.A incidere negativamente è stato quanto detto dal CEO, Masayoshi Son, secondo cui "ci potrebbe essere un qualche impatto" sul Vision Fund di Softbank, finanziato dall'Arabia Saudita, a seguito dell'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi.Da segnalare che il Regno saudita ha finanziato quasi la metà dei $93 miliardi che Softbank ha iniettato nel fondo Vision Fund.