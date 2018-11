Borsa Tokyo: Nikkei cede fin oltre -3% dopo sell off a Wall Street. Dow Jones -600 punti

Laura Naka Antonelli 13 novembre 2018 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in calo del 2,06% a 21.810,52 punti. Durante la sessione, le perdite sono state anche peggiori, portando il Nikkei a scivolare di oltre -3%, sulla scia del sell off sui titoli tecnologici che ha colpito Wall Street.Prima di recuperare terreno, Hong Kong ha perso più del 2%: è stato proprio il recupero dei titoli hi-tech, tra cui Tencent, a permettere poi all'indice Hang Seng di virare in territorio positivo (+0,39%). Shanghai sale ora dell'1% circa.Male invece Sidney -1,80% e Seoul -0,80%. Da segnalare che nella seduta di ieri l'indice Dow Jones è crollato fino a -600 punti. Nasdaq -2,8%, S&P 500 -2%.