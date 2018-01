Borsa Tokyo: Nikkei 225 chiude in calo per la terza sessione consecutiva

Laura Naka Antonelli 12 gennaio 2018 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in ribasso dello 0,24% a 23.653,82 punti. Il trend si è confermato negativo per la terza seduta consecutiva. Riguardo agli altri listini dell'area Asia-Pacifico, Shanghai è al momento piatta, Hong Kong solida con +0,54%, Sidney invariata con +0,04% e Seoul +0,34%.Sul Nikkei 225 si è messo in luce il balzo di Fast Retailing, holding a cui fa capo la catena di negozi di abbigliamento Uniqlo, e anche titolo che incide più di altri sul listino: l'azione è balzata di oltre +6% dopo che la compagnia ha annunciato di aver riportato utili record.Nomura ha reiterato il rating "buy" sul titolo, alzando il target price da 51.000 a 56.000 yen per azione.