Borsa Tokyo: Nikkei 225 chiude in calo. Azionario Asia giù in attesa mosse Fed

Laura Naka Antonelli 20 marzo 2018 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in ribasso dello 0,47% a 21.380,97 punti. In calo anche Hong Kong, che cede lo 0,29%, e Sidney -0,39%. Seoul e Shanghai piatte.In generale, l'azionario asiatico ha scontato i cali di Wall Street, in vista della riunione della Federal Reserve, che dovrebbe concludersi domani con l'annuncio del primo rialzo dei tassi del 2018.