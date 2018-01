Borsa Tokyo: Nikkei 225 chiude al record dal '91, effetto Wall Street anche su altri indici Asia

Laura Naka Antonelli 23 gennaio 2018 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dell'1,29% a 24.124,15 punti, salendo al record dal 1991.Trend positivo anche per l'azionario asiatico in generale, sulla scia della chiusura a livelli record riportata dagli indici di Wall Street.Forti acquisti su Hong Kong +1,15% e su Seoul +1,12%. Sidney +0,75%, Shanghai +0,68%.