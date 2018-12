Borsa Tokyo -1,82%: dal picco di ottobre indice Nikkei in rosso di oltre -13%

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2018 - 07:20

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in flessione dell'1,82% a 21.115,45 punti. Da segnalare che, rispetto al picco di ottobre, il listino è in calo di oltre -13% mentre, dall'inizio dell'anno, è in perdita del 7,3% circa.La flessione della sessione odierna si spiega con il calo sofferto da Wall Street sulla scia delle preoccupazioni sull'economia globale. Tra gli altri indici azionari asiatici, Hong Kong cede l'1,3%, mentre la borsa di Shanghai perde l'1%. Sidney ha chiuso in calo dell'1,22%, Seoul dello 0,50%.