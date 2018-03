Borsa Tokyo -1,56%, Asia in rosso dopo Wall Street. Shanghai e Hong Kong chiudono mese peggiore in oltre due anni

Laura Naka Antonelli 1 marzo 2018 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in ribasso dell'1,56% a 21.724,47 punti, allineandosi al trend negativo degli altri listini azionari asiatici.Sidney ha chiuso in calo dello 0,71%, Seoul ha fatto -1,17%, e l'Hang Seng di Hong Kong cede al momento lo 0,45%. Eccezione per lo Shanghai Composite, che rimane al momento poco mosso.Da segnalare tuttavia che i forti recenti smobilizzi che hanno investito l'azionario globale hanno portato lo Shanghai Composite e l'Hang Seng a chiudere febbraio con ribassi rispettivamente del 6,4% e del 6,2%: si è trattato del peggior mese in più di due anni.Le perdite dell'azionario asiatico sono successive a quelle che hanno colpito Wall Street, in preda a forti oscillazioni, se si considera che l'indice Dow Jones era arrivato a salire fino a +166 punti all'inizio della sessione. Il Dow Jones ha chiuso in flessione dell'1,5% a 25.029,20.